Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти за неповідомлення про зв’язки в окупації

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт № 7731, що дозволив би роботодавцям звільняти працівників за неповідомлення про контакти з людьми на окупованих територіях. Зеленський надав пропозиції до документу, які розгляне профільний комітет.

Про це йдеться в картці документа на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила закон № 7731 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань» 25 квітня. Законопроєкт зареєстрували ще у вересні 2022 року — його авторами є депутати від фракції «Слуга народу».

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначили, що його розробили для «врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії проти України».

До другого читання в законопроєкт включили норму про право роботодавців звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили своє керівництво про наявні звʼязки з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Правозахисники казали, що це підстави для утисків і стигматизації тих, хто має родичів в окупації, і людей, які досі там зареєстровані, але виїхали за кордон.

Крім того, закон не пояснював, що роботодавець має робити з повідомленням про «звʼязки» з людьми в окупації. Тепер Зеленський пропонує виключити цей пункт.