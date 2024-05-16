Finnair відновить польоти до Тарту. Їх призупиняли через глушіння сигналу GPS, в якому звинувачували росію

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Andrea / Flickr

Фінська авіакомпанія Finnair з 2 червня планує відновити польоти до естонського міста Тарту.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Авіакомпанія оновила методи заходження на посадку, що використовуються в аеропорту Тарту, таким чином, щоб деякі з них можна було використовувати без сигналу GPS. Ці оновлені методи базуються на радіосигналах, що надсилаються з наземних станцій.

Такі типи наземних методів використовуються в авіації вже давно, і перешкоди GPS не впливають на їх використання.

Проблеми з GPS у країнах Балтії

Наприкінці квітня міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії звинуватили росію в приглушенні сигналів GPS у Балтійському морі.

Через глушіння сигналу GPS два рейси фінської авіакомпанії Finnair, що летіли з Гельсінкі в естонське місто Тарту, були змушені розвернутися та повернутися до Фінляндії.

За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів компаній Ryanair, Wizz Air, British Airways, EasyJet та інших. У березні медіа писали, що літак британських ВПС з міністром оборони на борту втратив сигнал неподалік Калінінграду.

Жодна країна не визнала, що стоїть за глушінням сигналу GPS у Балтійському морі. Однак FT пише, що офіційні особи в регіоні заявили — «немає жодних сумнівів», що за глушінням сигналу стоїть росія. Високопоставлений чиновник сказав виданню, що таким чином росія намагається захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.