Мінекономіки забронювало військовозобовʼязаних працівників компаній Glovo, Visa і Favbet Tech

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Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Федієнко опублікував фото документа Міністерства економіки, у якому йдеться про бронювання працівників кількох компаній. Серед них — ТОВ «Гловоапп Україна» (сервіс доставки Glovo) та ТОВ «Фавбет Тек», головним КВЕДом якого є компʼютерне програмування, а ще є КВЕД видання компʼютерних ігор. Вони отримали відстрочку від мобілізації терміном на 6 місяців — до 8 жовтня 2024 року.

Telegram / Олександр Федієнко

Також у новий перелік потрапили ДП «ССМ» (рекламне агентство), ТОВ «Віза Україна» (основний КВЕД — інша діяльність у сфері інформаційних технологій і компʼютерних систем), ТОВ «Агрі Чейн», ТОВ «Корт» з повною назвою ТОП «Компанія радіоелектронних технологій», яка займається виробництвом військової техніки й радіоелектроніки, РЕБ, дронів тощо.

Пізніше цю інформацію підтвердив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, правдивість документа він перевірив з кількох джерел. Він додав, що до одного з підприємств із гральної сфери в цьому списку держава має великі питання щодо сплати податків за минулі періоди.