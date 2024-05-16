«Укрпошта» випустила нові марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки

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До Дня вишиванки, 16 травня, «Укрпошта» випустила дві нові поштові марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки. Тираж обох з них складає 800 тисяч екземплярів.

Про це пише «Укрпошта».

На одній марці зображена вишивка Харківської області із серії «Українська вишивка — код нації», розпочатої у 2018 році. На другій — зразок кримськотатарської вишивки з Криму.

Ескізами марок слугували стародавні зразки з Національного музею декоративного мистецтва України. Харківщину представив фрагмент вишивки жіночої сорочки ХІХ ст. Крим — жіноча головна шаль «марама» середини ХІХ століття.

«Зразки вишивки, зображені на марках, які Укрпошта презентує сьогодні, не є випадковими. Після початку російської агресії в Криму та на сході України, вишиванка стала також уособленням нескореності й спротиву. І саме тому на нових марках ви бачите зразки кримськотатарської вишивки та вишивки Харківщини. Зараз, коли ворог підступно обстрілює Харків, коли вже понад десять років окупований Крим, ми хочемо нагадати світові про те, що українці борються за свою землю, за свій народ та культуру», — прокоментував гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Зробити передзамовлення марок можна онлайн на сайті «Укрпошти».