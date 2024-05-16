Стан словацького премʼєра Фіцо стабілізували, але він досі дуже важкий

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Керівництво лікарні, де прооперували після замаху премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявило, що премʼєр перебуває у відділенні інтенсивної терапії, його стан важкий.

Із такою заявою сьогодні вранці вийшли міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк і Міріам Лапунікова — директорка лікарні Рузвельта в місті Банська Бистриця, куди госпіталізували пораненого премʼєра, передає словацьке видання Aktuality.sk.

За словами Лапунікової, стан премʼєра стабілізували, але він досі дуже важкий.

«Тому він перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії», — додала вона, зазначивши, що Фіцо отримав численні вогнепальні поранення.

Директорка лікарні розповіла, що вчора у другій половині дня словацького премʼєра транспортували санітарною авіацією до відділення невідкладної допомоги лікарні Рузвельта, де йому надали медичну допомогу, зробили компʼютерну томографію і провели операцію, яка тривала пʼять годин.

«Протягом ночі медикам вдалося стабілізувати стан постраждалого, і наразі тривають подальші дії щодо покращення його стану. Ситуація справді серйозна», — сказав міністр оборони Каліняк про стан Фіцо після вчорашнього замаху.

Водночас підозрюваному нападнику на Фіцо — 71-річному Юраю Цінтулі висунули звинувачення у замаху на вбивство, передає vnoviny.sk. Наразі він перебуває під вартою, чоловікові загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного увʼязнення.