Стан словацького премʼєра Фіцо стабілізували, але він досі дуже важкий
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Керівництво лікарні, де прооперували після замаху премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявило, що премʼєр перебуває у відділенні інтенсивної терапії, його стан важкий.
Із такою заявою сьогодні вранці вийшли міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк і Міріам Лапунікова — директорка лікарні Рузвельта в місті Банська Бистриця, куди госпіталізували пораненого премʼєра, передає словацьке видання Aktuality.sk.
За словами Лапунікової, стан премʼєра стабілізували, але він досі дуже важкий.
«Тому він перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії», — додала вона, зазначивши, що Фіцо отримав численні вогнепальні поранення.
Директорка лікарні розповіла, що вчора у другій половині дня словацького премʼєра транспортували санітарною авіацією до відділення невідкладної допомоги лікарні Рузвельта, де йому надали медичну допомогу, зробили компʼютерну томографію і провели операцію, яка тривала пʼять годин.
«Протягом ночі медикам вдалося стабілізувати стан постраждалого, і наразі тривають подальші дії щодо покращення його стану. Ситуація справді серйозна», — сказав міністр оборони Каліняк про стан Фіцо після вчорашнього замаху.
Водночас підозрюваному нападнику на Фіцо — 71-річному Юраю Цінтулі висунули звинувачення у замаху на вбивство, передає vnoviny.sk. Наразі він перебуває під вартою, чоловікові загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного увʼязнення.
- 15 травня словацький премʼєр Роберт Фіцо, який виступає проти надання військової допомоги Україні та введення антиросійських санкцій, став жертвою замаху. Нападник зробив пʼять пострілів у главу уряду, коли той спілкувався з місцевими жителями у місті Гандлова. Три з них влучили в Фіцо. Президент Словаччини Зузана Чапутова назвала замах на премʼєра «жорстоким та безрозсудним».