Українське військо призупинило просування російських окупантів на Харківщині

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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони України призупинили просування російських окупантів на Харківщині та зірвали їхні плани закріпитися у Вовчанську. Протягом доби українські військові виконують бойові завдання в межах міської забудови на півночі Вовчанська, тримаючи ситуацію під контролем.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом на Купʼянському напрямку росіяни за підтримки бронетехніки атакують українські позиції на напрямку Крохмальне — Берестове. Захисники знищили танк та бойову машину піхоти окупантів. Триває бій. Українці покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

На Сіверському напрямку російське військо провело одну атаку на напрямку Веселе — Званівка. Тривають бої на напрямку Яковлівка — Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут — Кліщіївка, Бахмут — Андріївка. Ідуть бої в районі населеного пункту Григорівка.

На Покровському напрямку українські бійці відбили три атаки на напрямках Водяне — Нетайлове, Первомайське — Нетайлове. Бойові дії тривають.

На Курахівському напрямку російські окупанти три рази атакували на напрямках Водяне — Нетайлове, Славне — Новомихайлівка. Бої тривають на напрямках Солодке — Костянтинівка та Солодке — Водяне.

На Времівському напрямку росіяни здійснили три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка — Урожайне, Завітне Бажання — Старомайорське. На напрямку Володине — Старомайорське Сили оборони України продовжують стримувати ворога.

На Придніпровському напрямку військо рф постійно намагається витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. За добу росіяни провели три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Втрати росії

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, російські окупанти завдали двох ракетних, чотирьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону».

Ситуація на прикордонні Харківщини станом на ранок 16 травня. deepstatemap.live

Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.