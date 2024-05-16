Роберта Фіцо прооперували — загрози його життю вже немає

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Віцепремʼєр-міністр Словаччини Томаш Тараба стверджує, що операція голови уряду Роберта Фіцо минула добре і його життю нічого не загрожує.

Про це він сказав у коментарі BBC.

На думку Тараби, «врешті Фіцо виживе, бо його життю нічого не загрожує».

Словацький віцепремʼєр розповів, що у політика стріляли з дуже близької відстані.

«Він отримав важке поранення — одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб. Відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію», — сказав Тараба.