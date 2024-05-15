Премʼєр Словаччини Фіцо перебуває в лікарні після стрілянини. Що відомо про його стан

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Robert Fico / Facebook

Лікарі досі оперують премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після стрілянини. Операція триває вже понад три з половиною години.

Про це на спільному брифінгу заявили міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк і міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток.

Стан Фіцо оцінюють як «дуже важкий», однак Калиняк сподівається на його покращення. Він також вважає, що замах на премʼєра мав політичний мотив.

За даними телеканалу Joj, у Роберта Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце в західній Словаччині. Видання HN пише, що замах на премʼєра скоїв 71-річний Юрай Ц. (Juraj C.). За непідтвердженою інформацією медіа, у нападі на Фіцо підозрюють письменника Юрая Цинтулу — він прихильник опозиційної партії «Прогресивна Словаччина». Влада Словаччини офіційно це не коментувала.

Як пише Aktuality, раніше Цинтула працював у приватній охоронній компанії, а в 2016 році на нього напали в торговому центрі в Левіці. Його син повідомив медіа, що чоловік володів зброєю на законних підставах, і заперечив, що його батько — пацієнт психіатричної лікарні.

Словацькі медіа публікують відео із імовірним затриманим через напад на премʼєра Фіцо. У відео він каже: «Я не згоден з політикою уряду. Засоби масової інформації ліквідують. Чому нападають на RTVS?Суддя Мазак— чому його звільняють з посади?»

У звʼязку з нападом на Роберта Фіцо словацький парламент посилить заходи безпеки та вживе заходів для охорони депутатів, повідомив віцеспікер парламенту Словаччини Петер Жига. Народна рада Словаччини призупиняє роботу і відновить її не раніше 21 травня. Також на невизначений термін скасують відвідування словацького парламенту.