Акторка Різ Візерспун анонсувала приквел фільму «Білявка в законі»

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Американська акторка Різ Візерспун анонсувала приквел культової американської комедії 2000-х «Білявка в законі».

«Перш ніж стати найвідомішою вегетаріанкою Близнюками за знаком зодіаку, яка закінчила Гарвардську школу права, вона була звичайною школяркою з 1990-х. І всі ви познайомитеся з нею наступного року», — пише акторка.

«Білявка в законі» повернеться на екрани через понад 20 років у форматі серіалу. Це буде приквелом культової американської комедії. Стрічка розповість про білявку у шкільні роки в старших класах.

Проєкт називатиметься іменем головної героїні — «Ель». З огляду на неймовірну схожість Різ із донькою, фанати хочуть побачити 24-річну Аву в головній ролі.