Донецький «Шахтар» переміг у фіналі Кубку України з футболу

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Донецький «Шахтар» обіграв полтавську «Ворсклу» у фіналі Кубку України з рахунком 1:2. Матч проходив на стадіоні «Авангард» у Рівному.

Кубок України з футболу сезону — 2023/24

У першому таймі «Шахтар» з перевагою володів мʼячем, але перші гострі моменти створили гравці «Ворскли». Півзахисник Ібрагім Кане двічі вибігав у контратаку, причому у другому епізоді навіть завдав удар по воротах «гірників». Утім, голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник двічі врятував команду.

Наприкінці першого тайму «Шахтар» відкрив рахунок Данило Сікан забив гол на сороковій хвилині.

Після перерви «Ворскла» пропустила вдруге. Юхим Конопля після скидання Олександр Зубкова завдав гольового удару по воротах полтавців. Арбітр спершу не зафіксував гол, але після перегляду VAR вказав на центр поля — 2:0.

На 85-й хвилині «Ворскла» все ж скоротила відставання в матчі. Ілля Крупський прострілив на Миколу Ковталюка, який пʼятою переправив мʼяча в сітку.

На шляху до фіналу «Ворскла» пройшла «Металіст 1925» (3:0), «Оболонь» (3:0) і «Полісся» (1:0).

«Шахтар» дістався вирішального матчу турніру завдяки перемогам над «Вересом» (3:0), «Вікторією» (3:0) і «Чорноморцем» (4:1).