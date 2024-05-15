Росія обстріляла Миколаїв і Херсон. Постраждали понад 20 людей

Новини

Росія вдень обстріляла середмістя Миколаєва та Херсону. Загалом відомо про 23 постраждалих.

Головне управління ДСНС України в Миколаївській області звітує, що станом на 14:50 пожежу вдалось ліквідувати. Ракета поцілила в промислову зону. Загорілась СТО площею 400 метрів квадратних та автомобілі, які були поруч. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що обстріл міста стався о 14:50. Унаслідок вибуху поранення отримали 17 містян, зокрема неповнолітня дитина. Наразі 15 потерпілих госпіталізували.

Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні та медичні заклади, а також інша цивільна інфраструктура.