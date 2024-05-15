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США виділять додаткові $2 мільярди військової допомоги для України. Підтримку нададуть для інвестування в промисловість України.

Про це держесекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові $2 мільярди фінансової та військової допомоги Україні», — сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що в межах цієї допомоги створять перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств. Кошти з нового пакета допомоги також можуть направити на закупівлю зброї в інших країнах.

Також Блінкен запевнив, що США поспішають, аби доставити необхідне для України озброєння — боєприпаси, військову техніку, ракети та системи ППО. Він додав, що США «приділяють особливу увагу Patriot та іншим засобам ППО, намагаємося переконатися, що зможемо знайти їх та поставити в Україну».

На питання, чи не забороняють США використання Україною їхнього озброєння для завдання ударів по росії, Блінкен відповів, що Вашингтон цього «не заохочує, але Україна повинна сама вирішувати, що робити».

«Ми забезпечимо Україну всіма необхідними засобами, щоб досягти перемоги», — сказав Блінкен.

Крім цього, Блінкен заявив, що США та Україна можуть підписати двосторонню угоду про безпеку протягом кількох тижнів — «важка робота» щодо угоди вже завершена, сказав він.