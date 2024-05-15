ЗМІ: Зеленський скасував заплановані візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті

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Президент України Володимир Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії, які мали відбутися наприкінці тижня.

Про це пишуть EFE та CNN Portugal з посиланням на джерела.

В рамках візиту до Мадриду Зеленський мав зустрітися з королем Філіпом VI, а також з головою уряду Іспанії Педро Санчесом для підписання угоди з питань безпеки.

Дипломатичні джерела зазначають, що скасування поїздки українського президента повʼязане зі складною ситуацією на фронті, де росія зараз активно атакує Харківщину.

Напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтвердив, що Зеленський здійснить візит до Іспанії 17 травня.

Однак через дві години на пресконференції в штаб-квартирі МЗС у Мадриді його очільник Хосе Мануель Альбарес ухилився від підтвердження візиту Зеленського.

На цій же пресконференції глава МЗС Португалії Паулу Ранхель також заявив, що з міркувань безпеки нерозумно повідомляти подробиці про можливий візит Зеленського до Лісабону.