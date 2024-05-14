У Франції озброєні чоловіки напали на тюремний конвой, щоб визволити увʼязненого. Два охоронці загинули

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На півночі Франції в Нормандії озброєні чоловіки влаштували засідку на тюремний конвой, щоб визволити увʼязненого. Вони вбили двох охоронців, поранили ще трьох і втекли.

Про це повідомили Le Figaro і BFMTV.

За словами міністра юстиції Франції Еріка Дюпон-Моретті, це рідкісний інцидент для цієї частини Франції. Фургон перевозив увʼязненого із суду до сусідньої вʼязниці.

На відео з місця потрапив охоплений вогнем чорний позашляховик. На кадрах видно двох людей у ​​капюшонах, які тримали в руках зброю.

Це перший випадок із 1992 року, коли співробітник французької вʼязниці загинув під час роботи. В одного з охоронців залишилися дружина і двоє дітей, а в іншого — дружина на пʼятому місяці вагітності.

Підозрюваних нападників і викраденого увʼязненого розшукують. Відомо, що увʼязнений — 30-річний чоловік на імʼя Мохаммед Амра, який мав відбувати термін за крадіжку зі зломом і викрадення, повʼязане зі смертю. Його називають «увʼязненим, що перебуває на особливому контролі».

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін заявив, що нападників розшукують кілька сотень поліцейських. Влада в районі засідки встановлює блокпости. Президент Емманюель Макрон заявив, що «робиться все можливе, щоб знайти винних і здійснити правосуддя іменем французького народу».