Суд змінив запобіжний захід чоловіку, який погрожував зброєю поліцейським у Броварах

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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід чоловіку, який хуліганив у закладі в Броварах, а потім напав на поліцейських, погрожуючи їм зброєю.

Про це повідомила Національна поліція України.

Спочатку в Броварському міськрайонному суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у 242 тисячі гривень. Однак це рішення заперечила прокуратура.

Сьогодні ж Київський апеляційний суд ухвалив рішення про тримання підозрюваного під вартою без можливості внесення застави.

8 травня нетверезий 50-річний чоловік хуліганив у закладі, а потім напав на поліцейських, погрожуючи їм зброєю. Він отримав підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейських та нанесення їм тілесних ушкоджень.