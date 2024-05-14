Вийшов трейлер другого сезону «Володаря перснів» від Amazon Prime

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Стримінговий сервіс Amazon Prime представив другий трейлер серіалу «Володар перснів: Персні влади».

Сюжет трейлеру зосереджений на загрозі від Саурона (у виконанні Чарлі Вікерса), яка постала у Другу епоху Середземʼя. На початку ролика голос Дуріна IV (Оуейн Артур) попереджає про повернення давнього і могутнього зла.

«У другому сезоні «Перснів влади» Саурон повернувся. Вигнаний Ґаладріель, без армії та союзників, Темний Лорд тепер повинен покладатися на власну хитрість, щоб відновити свою силу і наглядати за створенням Перснів Влади, що дозволять йому звʼязати всі народи Середземʼя своєю зловісною волею. Спираючись на епічний розмах та амбіції першого сезону, новий сезон занурює найулюбленіших і вразливих персонажів у хвилю темряви, що зростає, і кидає кожному виклик знайти своє місце у світі, який стоїть на межі катастрофи. Ельфи та гноми, орки та люди, чарівники та гарфути… у міру того, як дружба випробовується, а королівства починають розпадатися, сили доброї волі борються дедалі хоробріше, щоб утримати те, що для них найважливіше… одне одного», — йдеться в офіційному синопсисі Prime Video.

Перший сезон серіалу переглянули понад 100 мільйонів людей у ​​всьому світі. Цьогоріч у березні стало відомо про початок роботи над третім сезоном. Шоуранери Патрік Маккей та Джей Ді Пейн уклали нову трирічну угоду з Amazon. Бюджет першого сезону становив $465 мільйонів. Загалом заплановано пʼять сезонів.

Другий сезон стартує 29 серпня в понад 240 країнах і регіонах. Amazon не оприлюднювала графік виходу серій, але перший сезон розпочався з двох епізодів, їх транслювали по одному на тиждень.