Рада ЄС ухвалила масштабну реформу міграційного законодавства. Що вона передбачає

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Рада Євросоюзу ухвалила історичну реформу європейської системи надання притулку та управління міграцією. Ідеться про 10 законодавчих актів, які уніфікують всі процедури та впорядкують розподіл між всіма членами ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур наголосила, що нові правила зроблять європейську систему притулку більш ефективною і посилять солідарність між державами-членами.

«Європейський Союз також продовжить тісну співпрацю з третіми країнами для усунення першопричин нелегальної міграції. Тільки разом ми можемо знайти відповіді на глобальний міграційний виклик», — пояснила вона.

Регламент про перевірку дозволить національним органам влади направляти нелегальних мігрантів і шукачів притулку на зовнішньому кордоні на відповідну процедуру, а також гарантуватиме, що ідентифікацію, перевірку безпеки та вразливості й оцінку стану здоровʼя здійснюватимуть за єдиним принципом.

Також передбачено створення єдиної централізованої системи перевірки на зовнішньому кордоні ЄС і бази даних Eurodac, яка дозволить державам-членам перевірити, чи не подавав шукач притулку таку ж заяву в іншій країні. Це допоможе формувати політику і посилить контроль за нелегальною міграцією та несанкціонованими пересуваннями.

Регламент про прикордонну процедуру повернення стосується повернення людей, чиї заяви в рамках цієї прикордонної процедури відхилили.

Регламент про притулок та управління міграцією визначає, яка держава-член відповідає за розгляд заяв про надання міжнародного захисту, і вперше запроваджує справедливий розподіл відповідальності між державами-членами.

Тобто країни, які перевантажені великою кількістю прибулих мігрантів, зможуть перенести процес надання притулку в іншу державу-член ЄС, а країни, розташовані далі вглиб європейського континенту, матимуть вибір — прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду Євросоюзу.

Завдяки кризовому регламенту ЄС буде краще підготовлений до розгляду заяв про надання притулку у виняткових обставинах.

Кваліфікаційний регламент і директива про умови прийому встановлюють єдині правила надання міжнародного захисту та стандарти прийому шукачів притулку. Це також має сприяти зменшенню вторинних переміщень між членами ЄС.

Регламент про переселення стосується легальних і безпечних шляхів до ЄС та встановлює загальні правила переселення і гуманітарного прийому.

Країни-члени ЄС матимуть два роки, щоб впровадити ухвалені закони. Європейська комісія незабаром представить спільний план імплементації, щоб допомогти державам-членам у цьому процесі.