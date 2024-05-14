Мелінда Гейтс залишає благодійний фонд Гейтсів, отримавши $12,5 мільярда на власні проєкти
- Автор:
- Олександра Амру
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Frederic Stevens / Contributor
Колишня дружина засновника компанії Microsoft, американського мільярдера Білла Гейтса Мелінда Френч Гейтс залишає найбільший у світі благодійний фонд, який вони заснували разом понад 20 років тому.
Про це вона повідомила у соцмережі Х (Twitter).
За умовами її угоди з Біллом, Мелінда отримає $12,5 мільярда на власні благодійні проєкти. Останній день її роботи у фонді буде 7 червня.
«За умовами моєї угоди з Біллом, залишивши фонд, я отримаю додатково $12,5 мільярда, які я зможу присвятити своїй роботі від імені жінок і сімей. Найближчим часом я розповім більше про те, що саме це буде», — зазначила Мелінда Гейтс.
Після її звільнення з посади співголови фонд змінить свою назву з Фонду Білла і Мелінди Гейтс на Фонд Гейтса, а Білл Гейтс стане його єдиним головою, повідомив генеральний директор Марк Сузман.
За його словами, Мелінда Гейтс сфокусується на покращенні життя жінок і сімей у США й усьому світі. Зокрема, після спостереження за порушенням прав жінок вона хоче зосередитися саме на цьому напрямі.
- Білл і Мелінда Гейтс розлучилися в серпні 2021 року, після 27 років шлюбу, під час якого вони виховали трьох дітей. Перед цим вони заявляли, що більше не вірять в те, що «зможуть рости разом як пара на новому етапі життя». Мелінда Гейтс відмовилася змінювати своє прізвище після розлучення.
- Фонд Білла і Мелінди Гейтс є однією з найпотужніших і найвпливовіших організацій у світовій охороні здоровʼя: з моменту його створення він витратив понад $75 мільярдів на впровадження бізнес-підходу у боротьбу з бідністю і хворобами. З 1994 по 2018 рік Білл і Мелінда пожертвували близько $59,5 мільярда Фонду, що базується в Сіетлі.
- За даними Forbes, власний капітал Мелінди Гейтс становить $11,3 мільярда. Вона керує деякими зі своїх інвестицій та благодійною діяльністю через свою інвестиційну компанію Pivotal Ventures, засновану у 2015 році.