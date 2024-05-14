Мелінда Гейтс залишає благодійний фонд Гейтсів, отримавши $12,5 мільярда на власні проєкти

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Frederic Stevens / Contributor

Колишня дружина засновника компанії Microsoft, американського мільярдера Білла Гейтса Мелінда Френч Гейтс залишає найбільший у світі благодійний фонд, який вони заснували разом понад 20 років тому.

Про це вона повідомила у соцмережі Х (Twitter).

За умовами її угоди з Біллом, Мелінда отримає $12,5 мільярда на власні благодійні проєкти. Останній день її роботи у фонді буде 7 червня.

«За умовами моєї угоди з Біллом, залишивши фонд, я отримаю додатково $12,5 мільярда, які я зможу присвятити своїй роботі від імені жінок і сімей. Найближчим часом я розповім більше про те, що саме це буде», — зазначила Мелінда Гейтс.

Після її звільнення з посади співголови фонд змінить свою назву з Фонду Білла і Мелінди Гейтс на Фонд Гейтса, а Білл Гейтс стане його єдиним головою, повідомив генеральний директор Марк Сузман.

За його словами, Мелінда Гейтс сфокусується на покращенні життя жінок і сімей у США й усьому світі. Зокрема, після спостереження за порушенням прав жінок вона хоче зосередитися саме на цьому напрямі.