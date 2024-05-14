З окупованих територій України повернули ще шістьох дітей

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Getty Images / «Бабель»

З тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще шістьох дітей — це дівчинка та пʼять хлопчиків віком від 5 до 12 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Батьки дітей наважилися виїхати з окупації через те, що їхніх дітей могли відправити на так зване оздоровлення. Вони знали про випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Над поверненням дітей з родинами працювала організація Save Ukraine. Очільник ОВА зауважив, що це була складна місія, бо родини затримували на блокпостах і залякували їх.

Наразі з дітьми працюють медики й психологи.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 84 дитини з Херсонської області.