Сербія хоче покращити відносини з Україною і домовилася провести спільний економічний форум

Новини

Україна і Сербія домовилися провести перше з 2013 року засідання комісії, яка відповідає за економічну та науково-технічну співпрацю між країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На зустрічі також обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня. А ще Кулеба під час зустрічі з премʼєр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем подякував за гуманітарну допомогу Україні.

Потім Кулеба зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. За його словами, вони обговорили і домовилися про поліпшення двосторонніх відносин. У найближчий час хочуть організувати економічний форум між бізнесменами двох країн.

«Дуже хороша і коректна розмова з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою», — написав Вучич.

Президент Сербії повідомив, що незабаром посол Сербії в Україні повернеться до Києва — посольство країни тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.

Також до Сербії вперше з початку повномасштабного вторгнення росії завітала перша леді Олена Зеленська. Там вона взяла участь у Конференції з ментального здоров’я.