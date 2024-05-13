Німеччина передасть Україні нову систему ППО IRIS-T у травні

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Defence-Ua

Німеччина передасть Україні систему протиповітряної оборони IRIS-T у травні.

Про це повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єгер в інтервʼю телеведучій Марічці Падалко.

«Уже деякі системи [IRIS-T] тут є, і зараз, у травні, прибуде ще одна система. Крім того, ми обіцяли Україні, що ми цього року, наступного і 2026-го будемо постачати ще нові такі системи», — сказав дипломат.

За його словами, Німеччина працює над розширенням української системи ППО та захистом української енергетичної інфраструктури.

Посол зазначив, що разом з тим Україна отримає від Німеччини третю систему ППО Patriot.