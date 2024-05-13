У «Дії» незабаром зʼявиться посвідчення ветерана — стартувало бета-тестування

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Getty Images / «Бабель»

У «Дії» незабаром зʼявиться посвідчення ветерана. Зараз запустили бета-тестування, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а з реєстру підтягуються коректні дані.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Завдяки цьому українські ветерани зможуть використовувати електронне посвідчення в «Дії» як аналог паперового і завжди мати його із собою — у смартфоні.

До тестування можуть долучитися учасники бойових дій, люди з інвалідністю через війну та учасники війни, постраждалі учасники Революції Гідності, а ще члени сімей загиблих ветеранів і військовослужбовців.

FEDOROV / Telegram

Для участі потрібні лише ID-карта або закордонний паспорт, а ще картка платника податків у «Дії». Зареєструватися на тестування можна тут.