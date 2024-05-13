У «Дії» незабаром зʼявиться посвідчення ветерана — стартувало бета-тестування
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У «Дії» незабаром зʼявиться посвідчення ветерана. Зараз запустили бета-тестування, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а з реєстру підтягуються коректні дані.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Завдяки цьому українські ветерани зможуть використовувати електронне посвідчення в «Дії» як аналог паперового і завжди мати його із собою — у смартфоні.
До тестування можуть долучитися учасники бойових дій, люди з інвалідністю через війну та учасники війни, постраждалі учасники Революції Гідності, а ще члени сімей загиблих ветеранів і військовослужбовців.
Для участі потрібні лише ID-карта або закордонний паспорт, а ще картка платника податків у «Дії». Зареєструватися на тестування можна тут.
- Про те, що в «Дії» зʼявляться електронні посвідчення для ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, на яких поширюється закон про статус ветеранів, стало відомо на початку лютого 2022 року.