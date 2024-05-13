Телескоп «Хаббл» показав архівне фото «ніжного гіганта» — галактики UGC 2885

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Космічний телескоп «Хаббл» згадує архівне фото галактики UGC 2885, яка має багато менш наукових назв. Серед них — «галактика Ґодзілла» і «галактика Рубін».

Про це пише NASA.

Ця велична спіральна галактика у 2,5 раза ширша за наш Чумацький Шлях і містить вдесятеро більше зірок. Дослідники кажуть, що це «ніжний гігант», бо вона поступовою й помірно «народжує» нові зірки. Її надмасивна центральна чорна діра також є сплячим гігантом, бо галактика не живиться набагато меншими галактиками-супутниками.

Галактику називають галактикою Рубін на честь астронома Віри Рубін (1928—2016), яка спостерігала за нею за допомогою космічного телескопа «Хаббл».

Віра Рубін вивчала цю галактику в пошуках темної матерії. Вона виміряла обертання галактики і встановила, що темна матерія становить більшу частину її маси.

Гігантська галактика розташована в північному сузірʼї Персея.