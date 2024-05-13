Євросоюз остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
- Автор:
- Олександра Амру
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Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це означає, що Київ ще рік зможе торгувати з ЄС без квот і мит.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Важлива підтримка для наших виробників, експорту й економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС у прискореному темпі», — додав Шмигаль.
ЄС дозволив Україні експортувати її сільськогосподарську продукцію до блоку без квот і мит ще до 5 червня 2025 року, але із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.
Це означає, що Єврокомісія може вжити швидких заходів, якщо через імпорт з України певних продуктів виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС.
Зокрема, передбачається можливість екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та за весь 2022 та 2023 роки, тарифи можуть ввести повторно.
Поточні торговельні заходи закінчуються 5 червня 2024 року, і нові правила мають відразу набути чинності.
Як зазначає Reuters, через нові обмеження Україна заробить на €331 мільйон менше від експорту до ЄС, ніж у 2023 році, порівняно з €240 мільйонами в початковій пропозиції Європейської комісії.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Це не влаштовувало фермерів з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини. Ці країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.
- Україна в березні заявляла, що готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС задля вирішення суперечки з Польщею. Київ закликав блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь та країни Балтії.