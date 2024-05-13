СБУ затримала агентурно-бойову групу російського ГРУ — вони планували теракти в Києві

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Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У столиці затримали агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах та біля одного з кафе.

За даними СБУ, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися з таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

За задумом російської спецслужби, вибухівка мала здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Таким чином ГРУ хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає на прихід «руського міра».

«Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано — їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», — заявив голова СБУ Василь Малюк.

Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів рф був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині № 92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.

Сизов відповідав і за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також запобігла вибухам.

Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, зокрема агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку з території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне увʼязнення. Заходи проводили за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.