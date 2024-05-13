WSJ проаналізувала зміну інтенсивності повітряних атак по Україні. Ось що показали висновки

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Пресслужба Національної гвардії

Газета Wall Street Journal проаналізувала щоденні звіти Повітряних сил ЗСУ та дійшла висновку, що українська ППО збиває усе менше повітряних цілей, оскільки росія розширила географію ударів та застосовує все більше дронів та ракет. Відтак ефективність української протиповітряної оборони знижується.

Аналіз показав, що протягом останніх шести місяців Україна перехопила близько 46% російських ракет порівняно з 73% за попередній шестимісячний період. У квітні рівень перехоплення ракет упав до 30%.

При цьому рівень перехоплення Shahed за останні пів року впав лише на 1 процентний пункт до 82%.

За останні пів року росія випустила по Україні приблизно на 45% більше дронів і ракет, ніж за попередній шестимісячний період. За словами представника ЗСУ, відбиття більшої кількості атак призводить до виснаження запасів боєприпасів для систем ППО.

За даними ЗСУ, за останні шість місяців росія випустила майже вдвічі більше дронів Shahed — 2 628 — порівняно з попереднім періодом. Частково БпЛА використовують для перевірки засобів протиповітряної оборони перед запуском ракет.

У середньому за останні пів року росія щомісячно випускала по Україні 608,5 повітряної цілі різних видів, порівняно з 423,8 за попередні пів року.

Також окупанти посилили балістичний обстріл: 114 балістичних та 46 гіперзвукових ракет «Кинджал» та «Циркон» порівняно з 33 та 27 відповідно за попередні шість місяців.

Україна змогла збити лише 10% балістичних ракет, випущених росією.

WSJ зазначає, що посилення атак з повітря призводить до руйнування інфраструктури та міст, «виснажуючи і без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російських ВПС у своє небо».

Представник європейської військової розвідки вважає, що наступні два місяці матимуть вирішальне значення щодо того, чи вдасться стримати ВПС рф до прибуття в Україну нових західних засобів ППО.