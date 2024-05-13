У Литві провалився референдум про подвійне громадянство

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У Литві провалився референдум, на якому пропонувались зміни до Конституції — ідеться про надання подвійного громадянства.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані виборчої комісії.

За останніми даними, після підрахунку абсолютної більшості поданих голосів у референдумі взяли участь 1 396 828 виборців — 59% від загальної кількості. Трохи більш як мільйон людей підтримали ідею (73,9% тих, що прийшли голосувати), але цього виявилося недостатньо.

Для того щоб поправку до Конституції про громадянство ухвалили, за неї мала проголосувати щонайменше половина виборців, які мають право голосу. Загалом у списках виборців цього року було 2 385 234 особи, тому потрібно було зібрати 1 192 617 голосів, а зібралось 1 011 014.

Референдум проходив в один день із першим туром президентських виборів. Згідно з їхнім результатом, до другого туру вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.