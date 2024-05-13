Чинний президент Литви з великим відривом вийшов у другий тур виборів. Імовірно, його оберуть на повторний термін
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikipedia / Augustas Didžgalvis
У Литві в другий тур президентських виборів вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і премʼєр-міністр Інгріда Шимоніте. У першому турі за Науседу проголосували 44,54% виборців, а за опонентку — 19,94%.
Про це повідомляє місцеве видання LRT з посиланням на Головну виборчу комісію країни.
Орієнтовно за два тижні литовці удруге прийдуть на виборчі дільниці та остаточно визначать майбутнього лідера.
«Напевно, моєю головною метою на цьому етапі було вийти до другого туру, і я вважаю, що її досягнуто», – сказала Шимоніте журналістам у Вільнюсі.
Явка на недільних президентських виборах і референдумі про громадянство склала 59,4% виборців. Це найвищий показник для Литви з 1997 року.
- Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної). Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру премʼєр-міністра, яку має погодити сейм (парламент).