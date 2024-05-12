Президентка Північної Македонії на інавгурації назвала країну просто Македонією. У Греції обурились

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У неділю, 12 травня, президентка Північної Македонії Гордана Сіляновська-Давкова склала присягу. На церемонії вона назвала країну просто Македонією, що викликало протест з боку посла Греції.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Посол Греції в Скопʼє Софія Філіпіда демонстративно залишила церемонію інавгурації.

Пізніше Міністерство закордонних справ Греції оприлюднило заяву, в якій стверджує, що дії нової президентки Північної Македонії порушують угоду між країнами й ставлять під загрозу як двосторонні відносини, так і перспективи балканської країни приєднатися до ЄС.

У ЄС заявили, що шкодують про дії Сіляновської-Давкової, і нагадали про важливість цілковитого дотримання чинних юридично обов’язкових угод, включаючи Преспанську угоду з Грецією.

Що не так з використанням назви «Македонія»

Греція виступає проти назви «Македонія», вважаючи, що таким чином її північний сусід привласнює грецьку назву та історію давньогрецького королівства Македонія, яке існувало за століття до того, як словʼяни, такі як сучасні етнічні македонці, прибули на цю територію.

Десятирічна суперечка була вирішена у 2018 році, коли обидві сторони підписали угоду і прийняли конституційну назву «Північна Македонія». Після цього Греція зняла свої заперечення проти вступу Північної Македонії до НАТО і подачі заявки на членство в Європейському Союзі.

Ця угода була підписана лівоцентристським урядом Північної Македонії всупереч бажанню правоцентристського опозиційного угруповання, до якого належить Сіляновська-Давкова. Минулого тижня опозиція впевнено перемогла на президентських і парламентських виборах.