Польща будує фортифікації на кордоні з Білоруссю

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Влада Польщі почала зводити фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, передає TVP Info.

«Польща розпочала інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією, ці укріплення в багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу», — заявив політик.

Туск не уточнив, які саме роботи ведуться, але зауважив, що ЄС може долучитися до фінансування.

«Це не лише внутрішній кордон Польщі, але й кордон ЄС. Тому я не сумніваюся, що всій Європі доведеться — і я знаю, що ми цього досягнемо — інвестувати у свою безпеку, інвестуючи у східний кордон Польщі та в безпеку нашого кордону», — наголосив він.