Розвідка ідентифікувала 36 росіян, причетних до ударів «Кинджалами» по Україні

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Оперативники й аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 36 росіян, причетних до ударів ракетами «Кинджал» по Україні.

Це 29 представників командного, льотного і технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС рф.

Також ідентифіковані семеро офіцерів з числа технічного персоналу полку.

Цей полк був сформований 1 грудня 2021 року, місце його постійної дислокації — аеродром «Саваслейка». Полк має двоескадрильну структуру, штатно до 24 винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Встановлені також бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Озброєння літаків — авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 «Кинджал» (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння), призначення — завдання максимально швидких ударів на дистанції до 2 000 кілометрів.

Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль «першого ступеня»).

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.