Як ЗСУ захищають Часів Яр. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 10 травня

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«Бабель»

Іноземні медіа активно пишуть про спробу росіян прорвати кордон на Харківщині, однак наразі про це є лише новинні повідомлення ― жодної аналітики чи репортажів. Натомість детальний репортаж про те, як українці боронять Часів Яр, важливу висоту на Донбасі, вийшов на сайті Radio Liberty ― міжнародної версії «Радіо Свобода». Окупанти планували зайняти місто, в якому колись жили понад 13 тисяч людей, до 9 травня, сакральної для росії дати. Із цього вийшов пшик, та все одно тиск росіян не припиняється, вони переважають ЗСУ і в кількості, і в інтенсивності використання снарядів, і в контролі повітряного простору. Якщо такий дисбаланс сил триватиме, рано чи пізно Часів Яр окупують ― і частина українських військових керівників уже готує країну до такого сценарію, пише видання. А військові намагаються всіляко цьому завадити. Східна околиця міста помережана нещодавно зведеними фортифікаціями, а свіже листя на деревах дає більше свободи розвідгрупам, що активно діють у напівзруйнованому російськими обстрілами місті.

Натомість між Часовим Яром і Костянтинівкою, наступним важливим військовим і логістичним вузлом, яке намагатимуться захопити росіяни в разі успіху на сході, також риють окопи й будують укріплення. Вони зʼявляються швидко: ще десять днів тому на місці мережі окопів була рівна земля, кажуть військові. Але, можливо, якщо нові партії західної військової допомоги надійдуть на фронт достатньо швидко, зайняти більше території в регіоні росіянам і не вдасться, пише видання. Втім, наразі це виглядає як найбільш оптимістичний розвиток подій на ці весну й літо: стримування російського наступу й сточування їхніх ресурсів, кажуть Radio Liberty співрозмовники серед українського військового керівництва.

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