Генасамблея ухвалила резолюцію з визнанням права Палестини на членство в ООН

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Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації, а також закликає Раду безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

За документ проголосували 143 країни, проти — 9, ще 25 утрималися (зокрема Україна). Для ухвалення резолюції необхідно дві третини голосів держав-членів.

Генасамблея не може надати повноправне членство в ООН, однак ухвалена резолюція дає палестинцям деякі додаткові права та привілеї з 10 вересня 2024 року — наприклад, місце серед членів ООН в залі асамблеї. Водночас Палестина не матиме права голосу в органі та права висувати свою кандидатуру до ООН, Ради безпеки й Економічної і соціальної ради ООН.

Починаючи з 79-ї сесії Генасамблеї у вересні Палестина отримає додаткові права і привілеї в ООН. Серед іншого, країна зможе робити заяви від імені груп країн, а ще отримає право на повну участь у конференціях ООН. Крім того, Палестина отримала право висувати процедурні пропозиції, зокрема щодо порядку ведення засідання, тобто країна зможе прохати поставити ті чи інші пропозиції на голосування.

Крім цього, Генасамблея закликала інші держави посилити зусилля, спрямовані «на невідкладне припинення ізраїльської окупації, що розпочалася в 1967 році та справедливе, міцне і мирне врегулювання питання про Палестину й ізраїльсько-палестинського конфлікту відповідно до міжнародного права».

Щоб заяву про членство в ООН прийняли до розгляду, необхідно, щоб її підтримали щонайменше девʼять із 15 членів Радбезу ООН і жоден з пʼятьох постійних членів Радбезу — США, Китай, росія, Франція і Велика Британія — не скористалися правом вето. Якщо цю умову дотримано, заяву передають на голосування Генеральної асамблеї ООН, де її мають підтримати щонайменше дві третини членів.

Фактично, зараз палестинці відновлюють свою спробу стати повноправним членом ООН — крок, який би фактично визнав палестинську державу, після того, як США минулого місяця наклали вето на це в Радбезі ООН з 15 членів.

Що передувало

Палестина просить про членство в ООН ще з 2011 року — того року, в листопаді, заяву про прийняття автономії до складу Організації відкинули через позицію Радбезу.

У 2012 році ООН, попри опір з боку США, надала палестинцям статус спостерігачів — тоді це рішення підтримали 138 країн-членів, а 9 виступили проти (зокрема США). Ще 41 делегація утрималася. Цей статус дозволяє Палестині брати участь у всіх засіданнях Організації, але вона не має права голосу в основних органах ООН.

18 квітня Сполучені Штати наклали вето на широко підтриману резолюцію Радбезу, яка мала відкрити шлях до повноправного членства Палестини в Організації Обʼєднаних Націй — мети, до якої давно прагнули палестинці, а Ізраїль намагався запобігти цьому Заступник посла США Роберт Вуд чітко заявив 9 травня, що адміністрація Байдена виступає проти резолюції асамблеї.

Посол Ізраїлю в Організації Обʼєднаних Націй Ґілад Ердан заявив, що якщо ухвалять резолюцію, яка надає Палестині статус повноправного члена ООН, США, ймовірно, «повністю припинять фінансування ООН та її інститутів відповідно до американського законодавства».