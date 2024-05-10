Російське військо обстріляло Донеччину — двоє людей загинули

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Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти протягом 10 травня били по Бахмутському і Покровському районах, через що двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це пише Донецька обласна прокуратура.

Військо рф атакувало місто Часів Яр. Там поранена 65-річна жінка та її син 34 років. Пошкоджені житлові будинки.

Росіяни також обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де загинуло двоє цивільних — 49-річний чоловік і жінка 64 років.

Донецька обласна прокуратура

Донецька обласна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).