Російські війська посилили обстріли Харківщини — усю ніч під вогнем було прикордоння. Групи диверсантів зупинили
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- Костя Андрейковець
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Російські війська посилили обстріли Харківської області на північному напрямку — усю ніч проти 10 травня тривали обстріли з реактивних систем залпового вогню й артилерії, були численні удари керованими авіабомбами. Також були безуспішні спроби диверсійних груп прорвати держкордон.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
«Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях і виконують свої обовʼязки», — заявив він.
Очільник ОВА закликав мешканців прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже ворог веде невибірковий вогонь.
- Офіційно влада Харківської області повідомляла, що в ніч на 10 травня і зранку війська рф вдарили ракетою С-300 по Харкову (постраждали 11-річна дитина та жінка 72-років), обстріляли 21 населений пункт (Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Ліпці та інші) та вдарили КАБом по місту Дергачі (пошкоджені майже 25 будівель і 33 торгові павільйони).