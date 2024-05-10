Російські війська посилили обстріли Харківщини — усю ніч під вогнем було прикордоння. Групи диверсантів зупинили

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Російські війська посилили обстріли Харківської області на північному напрямку — усю ніч проти 10 травня тривали обстріли з реактивних систем залпового вогню й артилерії, були численні удари керованими авіабомбами. Також були безуспішні спроби диверсійних груп прорвати держкордон.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях і виконують свої обовʼязки», — заявив він.

Очільник ОВА закликав мешканців прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже ворог веде невибірковий вогонь.