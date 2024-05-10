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Національна поліція

Організатор столичних «пʼяних вечірок» Андрій Ярина вийшов з-під варти під заставу 272 500 гривень. Прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Про це повідомили «Суспільному» у відповіді на запит у Київській обласній прокуратурі.

Суд зобовʼязав Ярину носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також не залишати місце проживання. Прокурори просили суд продовжити Ярині безальтернативне тримання під вартою, але суд на це не погодився.

Ярину, а також Ярослава Домбровського й Олега Захара з лютого 2023 року судять за алковечірки, на яких споювали й накачували наркотиками неповнолітніх дівчат. Усе це молоді хлопці викладали в соцмережі. Над деякими дівчатами хлопці знущались. Усіх трьох підозрюють у сексуальному насиллі та поширенні порноконтенту, за що загрожує до 7 років тюрми. Наразі всі троє вийшли під заставу.