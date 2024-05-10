Відтепер затверджувати списки заброньованих від мобілізації буде Міноборони, а не Генштаб

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Кабмін змінив порядок бронювання військовозобовʼязаних під час воєнного стану. Тепер затверджувати списки заброньованих буде не Генштаб ЗСУ, а Міністерство оборони.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 8 травня 2024 року № 520.

Рішення уряду передбачає, що центральні органи виконавчої влади, отримавши від підприємств списки заброньованих, після перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування і дотримання вимог щодо кількості подаватимуть їх на погодження в Міністерство оборони.

Інших суттєвих змін нова постанова не передбачає. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.