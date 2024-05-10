У Південній Кореї зʼявиться міністерство для вирішення проблем з народжуваністю

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У Південній Кореї планують створити Міністерство боротьби з низькою народжуваністю. Влада готова «мобілізувати всі можливості держави в цьому напрямі».

Про це заявив президент республіки Юн Сок Йоль, передає Yonhap.

«Я прошу парламент про співпрацю в перегляді організації уряду для створення Міністерства боротьби з низьким рівнем народжуваності», – сказав він у прямому зверненні до нації.

За його словам, «міністерство з питань планування відповіді на низьку народжуваність» виконуватиме обовʼязки заступника міністра із соціальних питань і розроблятиме політику в галузі освіти, праці та соціального забезпечення.

Уряд виділив кошти, зокрема на субсидії, послуги няні та підтримку допоміжної репродукції.

BBC зазначає, що у 2023 році коефіцієнт народжуваності у країні становив 0,72 дитини на жінку, а для підтримки чисельності населення необхідно 2,1. За нинішніх темпів спаду до 2100 року населення республіки скоротиться до 25 мільйонів людей — нині населення становить 51 мільйон.

Крім того, Південна Корея відноситься до групи країн з найвищою очікуваною тривалістю життя при одночасному зниженні народжуваності.