У Броварах затримали чоловіка, який погрожував зброєю поліцейським

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У Броварах затримали й помістили за ґрати 50-річного чоловіка, який у нетверезому стані хуліганив у закладі, а потім напав на поліцейських, погрожуючи їм зброєю.

Про це пише Нацполіція.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю. Йому повідомили про підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та тілесні ушкодження поліцейського (ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 ККУ). Чоловіку загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Фігурантом виявився раніше судимий мешканець Броварів. Місцеві пабліки пишуть, що йдеться про місцевого кримінального авторитета «Журавля». Також у соцмережах публікували відео, як чоловік направляв на поліцейських схожий на пістолет предмет.

Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.