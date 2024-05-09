Німеччина купить у США три HIMARS для України

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Reuters

Німеччина купить три високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS із запасів США і передасть їх Україні.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час свого візиту до США, передає t-online.

М142 HIMARS є полегшеною установкою гусеничної версії цієї РСЗВ — M270 MLRS. Вона призначена для тактики «стріляй-і-тікай». HIMARS може випускати широкий спектр боєприпасів різної дальності, зокрема і балістичні ракети ATACMS.

Перші HIMARS Україна отримала влітку 2022 року.