Російське військо обстріляло Нікопольщину. Є загиблі й поранені

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Російські окупанти від ранку до вечора 9 травня обстрілювали Нікопольщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град» та атакували дронами-камікадзе. Загалом було понад 20 атак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі через російські обстріли загинули дві людини. Усього на Нікопольщині постраждали вісім людей, серед яких дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені вісім багатоповерхівок й 25 приватних будинків. У двох будинках загорілися дахи, пожежі загасили. Також зачепило 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередачі й газогони.

Дитячий садок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини також пошкоджені. Потрощені з десяток авто, зокрема службовий транспорт рятувальників і автомобіль швидкої допомоги.

Росіяни атакували й Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.