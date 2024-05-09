Український криголам «Ноосфера» завершив антарктичний сезон

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Українське науково-дослідницьке судно «Ноосфера» завершило третій антарктичний сезон. Пізно ввечері 8 травня воно пришвартувалося в порту Кейптауну (ПАР).

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

Це був найдовший антарктичний сезон «Ноосфери» з найбільшою науковою програмою. Він почався 17 листопада 2023 року за маршрутом Кейптаун — острів Кінг-Джордж (польська антарктична станція «Арцтовський») — острів Галіндез (українська антарктична станція «Академік Вернадський»).

Криголам доправив вантажі та учасників експедицій, зокрема загін технічних фахівців для модернізації «Вернадського». Відтак прибув у порт Пунта-Аренас (Чилі). Капітаном цього рейсу був Олександр Гришко.

Знову до Антарктики судно вийшло 15 березня 2024 року. На його борту була команда річної 29-ї Української антарктичної експедиції, вантажі для її зимівлі, а також науковці сезонної експедиції з України та інших країн. Капітаном цього рейсу став Павло Панасюк.

Саме в цій частині — дорогою до «Вернадського», в районі станції та на шляху назад — з борту «Ноосфери» виконали багато досліджень, зокрема:

відібрали зразки донних осадів для продовження вивчення геологічної історії Землі, насамперед зміни клімату;

для продовження вивчення геологічної історії Землі, насамперед зміни клімату; вперше відібрали зразки морської фауни з дна Південного океану (у співпраці з польськими колегами);

зібрали унікальний матеріал для дослідження акустичної комунікації рідкісних китів — південних плавунів;

відібрали зразки крилю та фітопланктону для важливого міжнародного дослідження щодо розповсюдження силіконів в Антарктиці;

та фітопланктону для важливого міжнародного дослідження щодо розповсюдження силіконів в Антарктиці; відібрали цікаві з погляду порівняльного дослідження проби ізольованих популяцій прісноводних безхребетних та судинних рослин, а також гірських порід з островів Десепшен та Крістін, бухта Артура.

Знову до Чилі «Ноосфера» прибула 13 квітня, доправивши туди учасників річної 28-ї УАЕ та сезонної експедиції. У цьому переході криголаму довелося долати сильний шторм у протоці Дрейка з висотою хвиль до 10 м та швидкістю вітру до 35 м/с.

Відтак судно вчергове вирушило до Антарктики — до острова Кінг-Джордж для ротації полярників на польській станції «Арцтовський». Звідти «Ноосфера» взяла курс на Кейптаун, куди успішно дісталася вчора.

Як і минулого разу, нинішня експедиція «Ноосфери» була спільною українсько-польською і частково фінансувалася Польською антарктичною програмою.

Судно лишатиметься у порту Кейптауну до наступного антарктичного сезону. Повернення «Ноосфери» в Україну планується після завершення повномасштабного вторгнення рф.