Суд обрав Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство адвоката Карпенка

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Печерський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

За рішенням суду Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави, передає кореспондентка «Ґрат» із зали суду.

Слідство вважає, що у 2003 році бізнесмен замовив замах на директора українсько-американської консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Офіс генпрокурора проводить «невідкладні слідчі дії», щоб викрити всіх причетних до злочину.

У центрі цієї історії ― підприємство «Дніпроспецсталь». Серед його власників у 2003 році були бізнесмени Григорій Суркіс і Костянтин Григоришин. У липні 2003 року Григоришин вирішив продати 15% «Дніпроспецсталі» бізнесмену і зятю тодішнього президента України Леоніда Кучми Віктору Пінчуку. Юрист Сергій Карпенко був гарантом цієї угоди.

Водночас за комбінат боровся і тодішній власник групи «Приват» Коломойський. За словами Карпенка, олігарх запросив його в офіс і вимагав «переграти ситуацію зі зборами акціонерів на «Дніпроспецсталі». Коломойський хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів, які дозволили Пінчуку купити акції. Карпенко відмовився. Медіа писали, що після цього в липні 2003-го Карпенко звернувся до правоохоронних органів із заявою про погрози з боку Коломойського.

За кілька тижнів на партнера Карпенка напали — йому проломили череп. За версією слідства, кілери просто помилилися. Уже 16 серпня 2003 року у Феодосії напали на самого Карпенка. Четверо невідомих били його металевим прутом по голові та завдали численних ножових поранень — пошкодили праву легеню і живіт. Добити адвоката завадила його дружина — він дивом вижив. За кілька днів виконавців замаху затримали. За ґрати суд їх відправив 28 квітня 2005 року.