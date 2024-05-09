Bloomberg: OpenAI розробляє повноцінний пошук для ChatGPT, який зможе конкурувати з Google Search

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Компанія OpenAI розробляє для ChatGPT функцію пошуку в інтернеті, яка потенційно зможе конкурувати з пошуковиком Google Search.

По це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Ця функція дозволить користувачам ставити ChatGPT запитання й отримувати відповіді, які використовують деталі з інтернету з посиланнями на, наприклад, статті у Вікіпедії та дописи в блогах.

Одна з версій продукту також використовує зображення поряд з письмовими відповідями на запитання, коли вони доречні. Наприклад, якщо користувач запитав ChatGPT, як змінити дверну ручку, результати можуть містити схему, що ілюструє завдання.

При цьому в ChatGPT вже є функція автоматичного підтягування результатів пошуку в інтернеті, однак вона доступна лише за передплатою і може давати помилкові або некоректні відповіді.