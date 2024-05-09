Верховна Рада збільшила штрафи за порушення мобілізаційного законодавства

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Верховна Рада на засіданні 9 травня проголосувала в другому читанні й в цілому за законопроєкт № 10379, який вносить зміни в Кримінальний кодекс і в Кодекс про адміністративні правопорушення та посилює відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення.

За проголосували 256 депутатів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Він додав, що до другого читання всі зміни про помʼякшення, які обіцяв профільний комітет, зробили і багато негативних норм прибрали.

Відповідно до змін до статті 210 КУпАП порушення призовниками, військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом у 17 000—25 500 гривень. Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК) під час воєнного стану загрожує штраф у 17 000—25 000 гривень, а для посадовців органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — 34 000—59 500 гривень.

Зміни передбачають заочне призначення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Штрафи не виписуватимуть, якщо дані про людину територіальний центр комплектування (ТЦК) може отримати сам через держреєстри.

Тепер прийнятий законопроєкт мають підписати спікер Верховної Ради, а потім президент. Він набере чинності на наступний день після публікації.