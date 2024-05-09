Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 300 військових. Яка ситуація на фронті

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (8 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 300 військовослужбовців (вбиті та поранені), 11 танків, 35 бронемашин і 23 артилерійські системи, одну РСЗВ й одну систему ППО, 69 одиниць автотехніки, 8 одиниць спецтехніки, а ще 41 крилату ракету і 47 безпілотників різних типів.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Генеральний штаб повідомляє, що протягом 8 травня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Російські війська завдали 60 ракетних і 90 авіаційних ударів, а також провели 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Купʼянському напрямку українські бійці відбили 16 атак росіян у районах Петропавлівки, Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

напрямку українські бійці відбили 16 атак росіян у районах Петропавлівки, Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих атак у районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих атак у районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині. На Бахмутському напрямку українські військові відбили 26 атак у районах Білогорівки Луганської області та Андріївки, Верхньокамʼянського, Нового, Виїмки, Іванівського і Кліщіївки Донецької області.

напрямку українські військові відбили 26 атак у районах Білогорівки Луганської області та Андріївки, Верхньокамʼянського, Нового, Виїмки, Іванівського і Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 45 атак у районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового, Новопокровського, Семенівки, Уманського, Нетайлового та Невельського Донецької області.

напрямку Сили оборони відбили 45 атак у районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового, Новопокровського, Семенівки, Уманського, Нетайлового та Невельського Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки, Парасковіївки, Водяного та Урожайного Донецької області. Росіяни за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки, Парасковіївки, Водяного та Урожайного Донецької області. Росіяни за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські війська 19 разів атакували українські позиції в районі Старомайорського Донецької області.

напрямку російські війська 19 разів атакували українські позиції в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку на лівому березі Дніпра ворог провів 4 невдалі атаки.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, 9 травня повідомив, що за останні тижні росіяни змогли просунутися в районі Веселого на Донеччині. Також ворог просунувся біля Нетайлового і південніше Первомайського (Донеччина).