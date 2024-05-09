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Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 300 військових. Яка ситуація на фронті

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

FEDOROV / Telegram

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (8 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 300 військовослужбовців (вбиті та поранені), 11 танків, 35 бронемашин і 23 артилерійські системи, одну РСЗВ й одну систему ППО, 69 одиниць автотехніки, 8 одиниць спецтехніки, а ще 41 крилату ракету і 47 безпілотників різних типів.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Генеральний штаб повідомляє, що протягом 8 травня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Російські війська завдали 60 ракетних і 90 авіаційних ударів, а також провели 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, 9 травня повідомив, що за останні тижні росіяни змогли просунутися в районі Веселого на Донеччині. Також ворог просунувся біля Нетайлового і південніше Первомайського (Донеччина).