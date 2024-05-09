Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Є жертви

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Зранку російські війська обстрілювали з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Загинули дві людини — 62-річний чоловік і 65-річна жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від обстрілу також постраждали двоє чоловіків віком 39 і 67 років. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, три приватні будинки, магазин, два торгові павільйони, господарські споруди та газогін.