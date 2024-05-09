На подвійних виборах у Північній Македонії перемогла права опозиція. Президентом стане Сіляновська-Давкова

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У Північній Македонії в другому турі президентських виборів перемогла кандидатка від опозиційної правоцентристської партії Гордана Сіляновська-Давкова. Чинний президент, соціал-демократ Стево Пендаровський визнав поразку.

Про це повідомили Державна виборча комісії Північної Македонії та місцева служба «Радіо Свобода».

Жінка вперше стане президентом Північної Македонії з моменту проголошення незалежності у вересні 1991 року. Наразі підрахували результати з майже всіх виборчих дільниць (99,09%) — Сіляновська-Давкова має 560 171 голос, а Пендаровський — 251 541.

«Результати зрозумілі. Я хочу привітати переможців і побажати їм успішної роботи в наступні п’ять років», — сказав Пендаровський. Термін його президентських повноважень закінчується 12 травня.

Після перемоги Сіляновська-Давкова заявила, що «буде президентом усіх громадян, незалежно від етнічної чи партійної приналежності». Вона закликала припинити «балканізацію».

«Ми повинні почати розуміти один одного, допомагати одне одному, не тягнутися до вето, а тягнутися за підтримкою. Мої дороги спочатку ведуть на Балкани, звісно, ​​і Брюссель не залишився осторонь», — сказала Сіляновська-Давкова.

Паралельно з президентськими виборами в Північній Македонії проходили парламентські. На них перемагає права опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ, яку представляє Сіляновська-Давкова. Партія ВМРО-ДПМНЄ здобуває 43,2% голосів виборців, тоді як соціал-демократи, які нині перебувають при владі, — лише 15,3%.

Партія ВМРО-ДПМНЕ і «Соціал-демократичний союз Македонії» згодні з тим, що їхня країна має бути членом Європейського Союзу. Але вони розійшлися в думках щодо того, як реагувати на наполягання сусідньої Болгарії, яка вимагає від Скопʼє закріпити у своїй Конституції визнання болгарської етнічної меншини. Болгарія заявила, що в іншому випадку вона заблокує заявку Північної Македонії на членство в блоці.

Президент Пендаровський був готовий це зробити, але ВМРО-ДПМНЕ погодилася внести такі поправки лише після того, як Північна Македонія стане членом ЄС.

У підсумку ВМРО-ДПМНЄ отримає у парламенті 58 мандатів, а соціал-демократи — 18.

Представники виборчої комісії заявили, що приблизно за 30 хвилин до закриття виборчих дільниць явка на президентських виборах становила 46,31%, перевищивши необхідний рівень у 40%, щоб голосування було дійсним. Явка на парламентських виборах становила 53,3%.