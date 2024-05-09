Уночі ППО знищила 17 із 20 Shahed на Одещині

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У ніч проти 9 травня сили ППО знищили 17 із 20 дронів Shahed на Одещині, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Дрони запускали з мису Чауда у Криму. Про наслідки російської атаки місцева влада Одещини поки що не повідомляла.

На Миколаївщині безпілотник влучив у двоповерхову будівлю колишнього Будинку культури в Первомайській громаді — там спалахнула пожежа, яку вже загасили. Попередньо, без постраждалих.