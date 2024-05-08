Петиція про зняття обмежень на передачу американської зброї «Азову» набрала 25 тисяч підписів. Її розгляне президент

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Електронна петиція про доручення премʼєру та МЗС України терміново провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї, іншої допомоги та проведення навчань для 12 бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент.

Петиція № 22/225678-еп опублікована на сайті представництва президента України.

У петиції йдеться, що закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону «Азов» зброєю, навчаннями та іншою допомогою.

Варто зауважити, що з 2014 року «Азов» перестав бути батальйоном і став окремим загоном спеціального призначення, а з лютого 2023 року — це 12 бригада спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.

Йдеться про розділ 8131 Закону про асигнування (Appropriations bill) за 2017 рік. До того це положення вилучали із законопроєктів перед їхнім остаточним ухваленням, писав The Hill.

Командир 12 бригади НГУ підполковник Денис Прокопенко («Редіс») уже просив США скасувати заборону на передачу зброї «Азову», адже її запровадили кілька років тому і досі не скасовують, попри повномасштабну війну. У цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування ця поправка також присутня.

«Саме ця поправка, яка рік у рік кочує з одного Appropriations bill до іншого, є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя «Азов» не мав новітнього західного озброєння. Тоді ми стримували переважаючі сили противника в оточеному Маріуполі, використовуючи вкрай обмежені ресурси, які мали, і показали надзвичайно високу ефективність», — казав він.

Наразі «Азов» не може відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань і не має доступу до озброєння, купленого за американські кошти, яке союзники передають Україні.

Тому тепер у петиції закликають Володимира Зеленського доручити Денису Шмигалю та Міністерству закордонних справ провести переговори з американськими урядом на рахунок скасування заборони.